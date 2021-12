SV og regjeringa samde: Staten tek større del av straumrekninga – omstridd nettleigeordning utsett

innenriks

Straumpakken er samla sett styrkt med over 1 milliard kroner, sa Arbeidarpartiets energi- og miljøpolitiske talsperson, Terje Aasland, på ein pressekonferanse fredag morgon.

Regjeringspartia og SV hadde då forhandla om avtalen heilt til det siste.

Dei er no samde om at staten tek 55 prosent av rekninga for det overskytande når kilowattprisen overstig 70 øre. Det er ein auke frå 50 prosent i regjeringsforslaget, som kom førre veke.

– Ingen skal måtte fryse seg gjennom vinteren i frykt for høge straumrekningar. Straumpakken som vi no er samde om, skal raskt bankast gjennom i Stortinget, sa Aasland.

Utset «rushtidsavgift» på straum

Partia er òg samde om å utsette den nye nettleigeordninga, noko SV tidlegare har teke til orde for. Ordninga skulle eigentleg innførast 1. januar, men er no utsett på ubestemd tid.

Nettleigemodellen omfattar mellom anna ein ny «rushtidsavgift» på straum, der nettleiga blir høgare i periodar der straumforbruket er høgt.

Fleire parti har vore kritiske til å innføre den nye modellen no.

Umogleg å utsetje

Energibransjen meiner likevel at det ikkje er teknisk mogleg å utsetje ordninga.

– Stortingspartia veit utmerkt godt at det ikkje lenger er mogleg for nettselskapa å utsetje innføringa, fordi systemet allereie er teknisk på plass. Vi har lojalt innretta oss etter det statsråden seinast måndag sa til Stortinget, at ordninga skal innførast, seier Energi Noreg-sjef Knut Kroepelien til Aftenposten.

– Vi har såleis inga moglegheit til å utsetje ordninga i praksis, seier Kroepelien.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) sa seinast onsdag at regjeringa ikkje ville ta initiativ til å utsetje ordninga.

– Det er grunn til å tru at mange nettselskap vil innføre dette systemet uavhengig av om forskrifta blir endra, med den konsekvensen at vi risikerer eit ulikt system rundt om i landet, sa ho.

Bustøtteordninga blir utvida

Avtalen mellom regjeringa og SV inneber òg at bustøtteordninga blir utvida slik at fleire kan komme inn under ordninga. Det skjer gjennom å justere inntektsgrensene og eigendelane.

I tillegg blir formuesreglane endra mellombels slik at fleire som eig bustad, kan få støtte.

For eksisterande bustøttemottakarar vil forslaget innebere ei gjennomsnittleg ekstrautbetaling på om lag 1.900 kroner. For nye bustøttemottakarar vil avtalen innebere ei gjennomsnittleg utbetaling på 2.800 kroner.

I desember blir det sett av 118 millionar kroner til bustøtte, medan 465 millionar kroner blir sette av til januar, februar og mars.

Meir til sosialhjelp

Kommunane får dessutan 200 millionar kroner ekstra som skal gå til sosialhjelp til dei som treng støtte.

Det kjem dessutan ei ny ordning for burettslag, sameige, aksjeleilegheiter. Hushald skal få kompensert for fellesmålt straum i desember, januar, februar og mars første kvartal 2022.