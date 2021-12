Saka mot Sørlandet sjukehus etter feiloperasjonar er lagtT bort

innenriks

Det var Statens helsetilsyn som melde sjukehuset. Bakgrunnen var at ein lege i meir enn elleve år jobba ved sjukehuset som ortopedisk overlege utan ortopedutdanning.

Agder politidistrikt kunngjorde fredag at saka mot sjukehuset blir lagt bort. Brot på den aktuelle lovheimelen har ein foreldingsfrist på to år. Det vil seie at straffbare handlingar som skjedde før 13. april 2019, er forelda.

Politiet har gått inn i forhold ved Sørlandet sjukehus helseføretak både i Flekkefjord og i Kristiansand i perioden frå 2008 til 2020.

Etterforskinga har avdekt at sjukehuset hadde sett inn tilstrekkelege kontrolltiltak rundt den aktuelle legen innan skjeringspunktet for forelding, opplyser politiet. Avvikshandtering var betra, og rutinar for ortopedi var gjort tydeleg.

– Ut frå dette er det konkludert med at saka mot Sørlandet sjukehus helseføretak må leggjast bort som forelda for perioden forut for 13. april 2019, og leggjast bort ut frå bevisstillinga for perioden etter 13. april 2019, seier politiadvokat Hans Olav Røyr.

Saka mot legen er enno ikkje ferdig etterforska. Den kasakhstanske legen har forlate landet og jobbar i Tyskland. Politiet reknar med at etterforskinga vil vere ferdig tidleg neste år.

