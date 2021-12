Sjukehustilsette får inndrege fridagar i jula – kan bli aktuelt fleire stader

innenriks

30 av 133 tilsette på intensivavdelingane på Universitetssjukehuset Nord-Noreg (UNN) har fått inndrege ein fridag i jula, skriv Nordlys.

Dei tilsette får ikkje ekstra kompensasjon for dagen, utover normal lønn og avspasering, ifølgje tillitsvald Vivian Børstad.

– Folk er kjempelei seg. Det går utover familieliv, som vi har hatt på hald i snart to år no. Vi har i utgangspunktet ikkje mykje fri i jula, og det å bli frårøva ein dag betyr mykje. Det er ei stor innblanding i livet til dei tilsette. Fleire har vore nøydde til å booke om flybillettar til planlagde familiebesøk, seier ho.

– Kan bli nødvendig

Også i Bergen blir tiltaket vurdert, skriv BA. Det er rekordmange koronainnlagde på sjukehusa i byen, totalt har dei 30 koronapasientar fordelte på sengepostar ved Haraldsplass og Haukeland sjukehus.

Administrerande direktør Eivind Hansen i Helse Bergen seier til avisa at inndraging av fridagar har vore eit tema på beredskapsmøte denne veka.

– Dei ulike einingane har det som eit verkemiddel i planane sine. Det kan absolutt bli aktuelt å inndra feriedagar for nokon tilsette. Vi har dialog med tillitsvalde og medarbeidarar om dette, seier han.

Frivillig

Føretakstillitsvald for sjukepleiarane ved Ahus, Berit Langset, fortel til VG at det òg hos dei er eit stort behov for ekstra kapasitet, men at sjukehuset har dekt behovet med ein meirarbeidsavtale.

Det vil seie at dei tilsette frivillig tek på seg ekstravakter, i byte mot noko betre lønn dei aktuelle dagane.

– Etter det eg veit no, er vaktene dekte ut frå den planen som er, fortel intensivsjukepleiar Langset.

Ho meiner det er viktig at arbeidsgivarar legg til rette for dei tilsette.

– Å bli sett og anerkjent av kollegaer og leiinga, og dessutan å få litt betre lønn, motiverer til vidare innsats. Å kjenne at det er godt å komme på jobb er trass alt er veldig viktig faktor for alle. Til dømes at tilsette får dei små tinga som mat, drikke og anna julegodt. Vidare må ein sikre pausar undervegs. Arbeidsgivar må vere raus. Det er ikkje dette som kostar for helsevesenet i Noreg akkurat no, seier Langset.

Bemanningsproblem

Kapasitetsmangelen i helsevesenet er ikkje noko nytt. I ei undersøking frå august i år, svarer 72 prosent av sjukepleiarane at dei det siste året har vurdert å slutte som sjukepleiar eller byte arbeidsplass. Bemanningsproblem er den grunnen som vart nemnd oftast av respondentane.

Langset seier til VG at det vil ta lang tid å ta igjen etterslepet av pasientar som no står på vent, etter pandemien. Det er behov for at nokon set grenser, seier ho.

– Eg erfarer at erfarne kollegaer fortel at dei er tappa for krefter, men i staden for å ta imot ei sjukmelding frå lege, evner dei å mobilisere for endå meir. Du har berre di eiga helse. Går den fyken, har vi i alle fall ein sjukepleiar mindre. Vi må forvalte høgkompetente sjukepleiarar som at dei er vår viktigaste investering. Vi har ingen å miste, verken på overarbeid eller på grunn av tvang.

