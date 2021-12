Steen om smittetala: Eg er forsiktig optimist

innenriks

– Den massive innsatsen vi gjer i Oslo for å auke kapasiteten på vaksinasjon og testing, vil gi resultat, men eg trur det er for tidleg å seie at vi ser effekten av det allereie no. Eg vel likevel å vere forsiktig optimist, seier Steen til NTB.

Tiltaka som er innførte, verkar viss vi etterlever dei, meiner han.

– Den innsatsen vi alle gjer no, vil på sikt gi nedgang i smitten, seier Steen.

Han påpeikar vidare at det er viktig at fleire vaksinerer seg og tek tredje dose for å ikkje auke belastninga på eit allereie pressa helsevesen.

