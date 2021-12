Straumavtalen gir berre smular tilbake til forbrukarane, meiner opposisjonen

innenriks

Teke i betraktning dei store summane staten sit igjen med som følgje av dei høge straumprisane, burde tiltaka for forbrukarane vere mykje betre, meiner både Frp, Raudt og KrF

– Staten håvar inn titals milliardar kroner ekstra frå høge straumprisar, og dei beheld framleis brorparten av dette. SVs bidrag er å gi nokre større smular tilbake. Dette viser at det er Sheriffen av Nottingham som styrer, ikkje Robin Hood! seier energipolitisk talsperson i Frp Frank Sve.

– Staten må ta 80 prosent av rekninga

Finanspolitisk talsperson Kjell Ingolf Ropstad i KrF set spørsmålsteikn ved at støtteordninga ikkje gjeld for november. KrF vil dessutan auke statens del av rekninga til 80 prosent

Regjeringspartia og SV er samde om å ta 55 prosent av rekninga for det overskytande når kilowattprisen overstig 70 øre.

– Staten vil både for 2021 og for 2022 sitje igjen med større inntekter enn planlagt. I Noreg skal vi ha tilgang på rimeleg straum, og då meiner vi det er rett og rimeleg at staten bidreg mykje meir enn det regjeringa har foreslått, seier Ropstad.

Vil ha utbetaling før jul

– Vi trur vi kunne bidrege til betre løysingar. Vi har forslag som kjem opp i stortingsbehandlinga dei næraste dagane om ei utbetaling før jul, seier Marhaug, som er nestleiar i energi- og miljøkomiteen.

Raudt meiner òg at fleire tiltak må på plass.

– Regjeringa bruker berre ein avgrensa del av dei enormt auka inntektene dei får frå vanlege folks straumrekning, på å betale tilbake. Derfor trengst det fleire tiltak, også over nyttår. Det kjem Raudt til å jobbe knallhardt for at vi får, seier ho.

Gagnar dei med høgt forbruk

MDG meiner tiltaka treffer skeivt og gagnar dei med store eigedommar og høgt straumforbruk.

– I staden kunne ein gitt meir til dei med minst, seier fungerande parlamentarisk leiar Rasmus Hansson.

MDG meiner grensa for å gi straumstøtte burde gå ved maks 3.000 kWh, ikkje 5.000 kWh som regjeringspartia og SV har vorte samde om.

Venstre er på si side tilfreds med straumforliket, men ønskjer seg ein meir sosial profil.

– Venstre er glade for at det er funne ei løysing, og auken i bustøtte er særleg positiv. Vi ville likevel føretrekt ein meir sosial profil på straumstøtta, til dømes langs dei linjene vi foreslo i statsbudsjettet, der vi gir meir til dei som verkeleg treng det, seier finanspolitisk talsperson Sveinung Rotevatn.

