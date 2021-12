Trondheim og Oslo ber Forsvaret om hjelp til vaksinasjon

innenriks

– Vi har skissert behov for 20 sanitetspersonell til å setje oppfriskingsdosar, seier kommunedirektør Morten Wolden i Trondheim til VG.

Han seier dei ønskjer Forsvarets bistand så raskt som mogleg – gjerne ut heile januar.

Oslo kommune har òg bede Forsvaret hjelpe til med spesialpersonellet sitt.

– Oslo kommune har bede om 40 personar til å hjelpe til med vaksinasjon og 36 personar til å hjelpe til med testing, stadfestar Ingunn Rakstang Eck i byrådsavdeling for helse overfor avisa fredag ettermiddag.

Regjeringa vedtok måndag å setje inn Forsvaret for å hjelpe kommunar som ønskjer hjelp med å setje tredje dose, som alle over 45 år skal få tilbod om innan midten av januar. Folkehelseinstituttet har sendt ut 700.000 boosterdosar til kommunane, som må setjast i løpet av to veker.

Torsdag melde beredskapssjefane i fylka til Helse- og omsorgsdepartementet om behovet dei har for støtte frå Forsvaret. Blant storbyane er det førebels berre Trondheim som har takka ja.

Forsvaret har ti mobile vaksinasjonsteam i beredskap. Blir alle teama sett inn i vaksinasjonen, kan dei setje rundt 30.000 vaksinedosar i veka. Regjeringas mål er å vaksinere 400.000 per veke.

