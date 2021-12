Trondheim tapte elsparkesykkelsak i Høgsterett

innenriks

Sommaren 2019 vedtok kommunen at elsparkesyklar for utleige på kommunal grunn utan avtale ikkje er tillaten, og at elsparkesyklane vil bli fjerna for rekninga til utleigeaktøren.

Det innebar at elsparkesykkelutleigaren Ryde vart pålagd å stanse utleigeverksemda fordi selskapet ikkje hadde løyve av kommunen. Selskapet heldt likevel fram å setje ut elsparkesyklar, fordi dei meinte at kommunen ikkje hadde rett til å nekte dei dette.

Trondheim kommune saksøkte i 2020 Ryde for å få fastslått at selskapet ikkje kunne leige ut elsparkesyklar på kommunal grunn, men tapte i tingretten. Tingretten fastslo at kommunen manglar rettsleg grunnlag for å hindre Rydes verksemd. I mai i år tapte kommunen igjen i lagmannsretten med same grunngiving.

I november vart saka behandla i Høgsterett, og no er det klart at Trondheim har tapt igjen.

– Eg har etter dette, til liks med tingretten og lagmannsretten, komme til at Trondheim kommunes vedtak må reknast som utøving av offentleg styresmakt som krev heimel i lov, skriv høgsterettsdommar Knut Erik Sæther i dommen.

