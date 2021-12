Unge arbeidstakarar hardast ramma av smitteverntiltak

innenriks

Rapporten frå Statistisk sentralbyrå (SSB) har sett på konsekvensane av dei omfattande smitteverntiltaka som vart innførte i mars 2020 og fram til mai 2021.

Næringane som vart hardast ramma av tiltaka, var overnattings- og serveringsverksemd, transport og lagring, personleg tenesteyting, som mellom anna omfattar kultur- og fritidsaktivitetar, og forretningsmessig tenesteyting, der mellom anna vakttenester, reisebyråverksemd og arbeidskrafttenester inngår.

Særleg hardt ramma var overnattings- og serveringsverksemd, som er næringa med lågast gjennomsnittsalder. I tillegg er utdanningsnivået og lønnsnivået i denne næringa lågare enn i mange andre næringar.

– Smitteverntiltaka frå mars i fjor gjekk ut over dei delane av arbeidsmarknaden der fysisk kontakt mellom menneske er viktig. Dei same næringane vil påverkast av tiltaka som vart innførte for å avgrense sosial kontakt no i desember, seier seniorrådgivar Håkon Grini i SSB.

