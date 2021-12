Vedum: – Lønnsstøtteordninga vil gi tryggleik

innenriks

Høgre-leiar Erna Solberg tok i Stortinget til orde for at ein proposisjon burde behandlast innan tysdag, men ifølgje finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) vil ikkje proposisjonen kjem før etter nyttår. Å lage ei god ordning tek tid, seier Vedum.

– Og eg er sikker på at eit fleirtal i dette rommet vil ha ei ordning som er så god som mogleg, sa han frå talarstolen fredag kveld.

Både LO, NHO og Virke har bidrege til den nye lønnsstøtteordninga.

Bedrifter med eit omsetningsfall på 20 prosent eller meir, kan få inntil 30.000 kroner per tilsett, med eit tak per månad på 47 millionar kroner. Ordninga er avstemd med EØS-tilsynet Esa, for å sikre at ho ikkje er i strid med gjeldande avtalar, ifølgje Vedum.

