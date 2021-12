180 nye registrerte smittetilfelle i Bergen

innenriks

Dei siste sju dagane er det registrert 2.378 tilfelle med koronasmitte i Bergen. Måndag vart det registrert 18o nye positive testar, melder kommunen. Det er 106 færre enn same dag førre veke.

Tre av dei smitta er bebuarar på sjukeheim.

– Lågare smittetal kan komme av at dei smitteverntiltaka som no er innførte, har effekt i forhold til deltavirus, men vi er framleis bekymra for auka smittespreiing dersom førekomsten av omikron aukar, seier smittevernoverlege Marit Voltersvik.

22 personar er innlagde med covid-19 i Helse Bergen, alle på Haukeland sjukehus. Av desse får seks personar intensivbehandling.

