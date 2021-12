Ap, SV og Sp samde om lønnsstøtteordning

innenriks

I det opphavlege forslaget var maksbeløpet sett til 30.000 kroner.

– Det er viktig for Arbeidarpartiet at vi har lytta til partane i arbeidslivet og komme fram til ei ordning som gjer at mange tilsette kan vere i jobb i staden for å bli permitterte. Vi ser at fleire bedrifter allereie har byrja å trekkje permisjonsvarsel – det gler oss, seier Eigil Knutsen, finanspolitisk talsperson for Arbeidarpartiet, i ei pressemelding.

Støtta er framleis avgrensa til maksimalt 80 prosent av bruttolønna til den tilsette. Ordninga vil gjelde med tilbakeverkande kraft frå 1. desember.

I tillegg blir minimumsbeløpet per tilsett ved omsetningsfall på 20 prosent heva frå 3.000 kroner til 4.000 kroner. Ap, Sp og SV gir også bedriftene forlengd frist til å ta tilbake permitterte tilsette, slik at dei heller kan gå over til lønnsstøtteordninga. Fristen blir frå endra frå 21. til 23. desember.

– Senterpartiet er godt fornøgd med å lande eit fleirtal for ei forsterka lønnsstøtte, som sikrar føreseielege forhold for arbeidsfolk og bedrifter som enno ein gong er hardt ramma, seier Sigbjørn Gjelsvik, finanspolitisk talsperson for Senterpartiet.