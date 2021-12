Dobbelt koronatillegg til tilsette i kommunane

innenriks

Ifølgje KS opnar avtalen for å bruke meirarbeid og overtid i større grad, slik at kommunane kan mobilisere arbeidskraft. Avtalen inneber òg at arbeidsgivar kan påleggje tilsette meir overtid.

– Tilsette og leiarar i kommunane og fylkeskommunane har gjort, og gjer, ein formidabel innsats under koronapandemien. Dessverre ser det ut til å bli behov for ekstraordinær innsats også i tida som kjem. KS er glad for at partane har lykkast med å bli samde om ein veldig god avtale, seier arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS.

Avtalen er inngått mellom KS og forbunda i LO, Unio, YS og Akademikerne. Norsk Sykepleierforbund er dei einaste som førebels ikkje har slutta seg til avtalen. Avtalen gjeld frå 20. desember 2021 og ut april 2022.

Leiar i Fagforbundet, Mette Nord, seier bakgrunnen for den nye avtalen er den nye runden med nedstenging.

– Dette ønskte ingen. Folk har allereie stått på lenge og gitt masse over lang tid. Eg kan ikkje seie noko anna enn at her gjeld det å bite tennene saman og stå igjennom endå ein stri tørn, seier ho i ei pressemelding.

