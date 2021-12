Høgsterett opphevar frifinning av eks-meklar

innenriks

Høgsterett kom til at Borgarting lagmannsrett brukte lova feil i vurderinga av skuldkravet då domstolen konkluderte med at Sjursen ikkje hadde tilstrekkeleg kunnskap til å kunne domfellast.

Sjursen vart i Borgarting lagmannsrett i mars frifunne for medverknad til grovt bedrageri og aksjemanipulasjon i samband med formidling av sal av aksjar i gruveselskapet Crew Gold Corporation i 2010.

Ikkje berre var drøftinga av forsett ufullstendig, men reglane om straffansvar på grunnlag av aktløyse var heller ikkje nytta på ein rett måte, ifølgje Høgsterett.

Saka blir dermed send tilbake til lagmannsretten for ny behandling.

– Eg trudde jo at dette marerittet var over. Det har jo gått snart åtte år, så det byrjar å røyne på, seier Sjursen til DN.

Økokrim meiner tolv investorar vart lurte for til saman over 188 millionar kroner. Dei hadde selt til same kjøpar og skulle kompenserast viss kjøparen seinare handla Crew-aksjar til høgare kurs. Kjøparen handla fleire aksjar, men gjorde det fordekt. Kursen steig kraftig. Garantien til investorane vart ikkje utløyst.

Pareto-topp Petter Dragesund vart frifunnen då saka vart behandla i tingretten, medan lagmannsretten heldt oppe tingrettsdommen mot konsulent Jan Vestrum på halvtanna års fengsel. Alle dei tiltalte nekta straffskuld.

