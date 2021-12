Kommunar får vaksinasjonshjelp frå Forsvaret

innenriks

Det er kommunane sjølv som ber om hjelp til vaksinasjon frå Forsvaret ved behov. Måndag formiddag var dei i full sving ved vaksinesenteret på Quality Hotell Fredrikstad.

– Eg er mektig imponert over den logistikken dei har lagt her. Dei har rett og slett «boosterdagar» for å få sett denne viktige oppfriskingsdosen hos flest mogleg, seier Kjerkol til NRK.

I Fredrikstad er planen å køyre to intensive dagar med oppfriskingsdosar. Der jobbar kommunetilsette, Røde Kors og Forsvaret side om side. Ambisjonen er å setje heile 140 vaksinedosar i timen, melder TV 2.

17 kommunar har bede om bistand

– Dette er litt utanom det vanlege. Vi er vernepliktige i saniteten, så vi øver vanlegvis på stridsrelaterte oppgåver, seier Marie Raustøl Johansen frå Forsvaret til kanalen.

Oslo, Bergen, Trondheim, Alver, Askøy, Bjørnafjorden og Øygarden er blant kommunane som har bede om vaksinasjonsbistand frå Forsvaret.

Til VG opplyser Forsvarets operative hovudkvarter at totalt 17 kommunar har bede om bistand.

Ti mobile team i beredskap

Det er spesielt mobile team som er ønskt, til dømes vaksinasjonsbussar. Desse kan vaksinere utanfor kommunesentera, også på kveldstid, og oppsøkje skulane på dagtid.

Forsvaret har ti mobile vaksinasjonsteam i beredskap. Blir alle teama sett inn i vaksinasjonen, kan dei setje rundt 30.000 vaksinedosar i veka. Regjeringas mål er å vaksinere 400.000 per veke.

(©NPK)