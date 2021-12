NHO: – Fornøgd med forbetra ordning

innenriks

– Vi er glade for at regjeringa og SV har lytta til NHO og vore i dialog med Esa og no har lagt fram ei forbetra ordning med høgare tak for lønnsstøtte per tilsett, seier viseadministrerande direktør Anniken Hauglie i NHO i ei pressemelding.

Regjeringa og SV er mellom anna samde om å auke maksbeløpet i lønnsstøtteordninga frå 30.000 til 40.000 kroner i månaden. Det lågaste nivået blir auka frå 3.000 til 4.000 kroner ved eit inntektsfall på 20 prosent.

– Med desse justeringane håpar og trur vi endå fleire bedrifter vil bruke lønnsstøtteordninga. Samtidig veit vi at prinsippet om «alle eller ingen» gjer at ein del bedrifter ikkje kan bruke ordninga. Så det er framleis forbetringspotensial her, så flest mogleg tilsette kan gå jula i møte utan å måtte frykte permittering, seier Hauglie.

