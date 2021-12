Noreg nest best på opplevd rettstryggleik

innenriks

Danmark skårar så vidt høgare enn Noreg i undersøkinga, som er gjennomført av The World Justice Project (WJP). Poengsummen er lik, men sidan Danmark blir rangert øvst i fleire kategoriar enn Noreg, så kjem dei på førsteplass i kåringa.

– Det er flott å sjå at Noreg igjen kjem svært godt ut på denne indeksen. For norske domstolar er det viktig at befolkninga opplever at dei sentrale rettstryggingsgarantiane er varetekne, seier styreleiar Cecilie Østensen Berglund i Domstoladministrasjonen i ei pressemelding.

Til saman 139 land, 138.000 hushald og 4.200 juridiske ekspertar har delteke i undersøkinga, som er samanfatta i rapporten «WJP Rule of Law Index». Rapporten tek for seg maktfordeling, fråvær av korrupsjon, openheit i forvaltninga, fundamentale rettar, lov og orden, handheving av regelverk og korleis rettssystemet fungerer, konfliktløysing og allmennprosess og dessutan straffesaker.

Noreg er rangert som det beste landet på openheit og behandling av straffesaker.

– Eg synest det er særleg bra at vi blir høgt rangerte på openheit. Det er viktig av omsyn til tilliten til domstolane. Det bidreg mellom anna til at pressa kan følgje verksemda vår tett og dermed utøve både ein kontrollfunksjon og formidle kunnskap om domstolane. Eit godt døme på openheit er Høgsteretts storkammersaker om barnevern, som gjekk for opne dører, seier Berglund.

Topp 10 i opplevd rettstryggleik:

1. Danmark

2. Noreg

3. Finland

4. Sverige

5. Tyskland

6. Nederland

7. New Zealand

8. Luxembourg

9. Austerrike

10. Irland

