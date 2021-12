Regjeringa vil skjerpe bøtene for mobilbruk i bilen kraftig

innenriks

Det kjem fram av eit høyringsnotat regjeringa har sendt ut om generelle oppjusteringar av bøtesatsene, ifølgje bilmagasinet Motor.

I dag er det høgare bøter for å køyre på raudt lys enn for å bruke mobilen medan ein køyrer. Bota for å køyre på raudt lys er 6.800 kroner, medan bota for å bruke mobilen medan ein køyrer, er 5.000 kroner.

I høyringsnotatet viser regjeringa til at dei trur bruksforbodet mot handhalden mobiltelefon i bil ikkje blir etterlevd i stor nok grad, som grunngiving for forslaget.

– Det er grunn til å tru at bruksforbodet ikkje blir overhalde i tilfredsstillande grad. Det er likevel vanskeleg å fastslå dette presist utan å leggje ned ein uforholdsmessig stor kontrollinnsats. Fleire opplysningar peikar likevel i denne retninga, heiter det i høyringsnotatet.

