Sp-profil reagerer på Esa-utspel

– Det er jo litt overraskande at kommunikasjonsavdelinga i Esa vel å gå ut på den måten i ei helg i staden for at ein gjennom dei prosessane ein har med regjeringa, klargjer kva handlingsrom som faktisk ligg der, seier Gjelsvik til NTB.

Han viser til utsegner som kommunikasjonssjef Jarle Hetland i Esa kom med som svar på spørsmål frå NTB søndag.

Hetland presiserte då at det ikkje er noko i EØS-reglane som gjer at taket for lønnsstøtta må setjast til 30.000 kroner, slik regjeringa foreslo i modellen for lønnsstøtte som dei la fram fredag. EØS-reglane inneber derimot at støttenivået må avgrensast til 80 prosent av lønna til den tilsette.

– Det Esa kom med i helga, gjorde at det var behov for å gå nye rundar, seier Gjelsvik.

– Vi skulle sjølvsagt ønskje at Noreg hadde fullt nasjonalt handlingsrom til å bestemme korleis ein i ein krisesituasjon kan bidra til å redde arbeidsfolk og bedrifter, seier han.

