Studentar får 140 millionar i koronastøtte

innenriks

Utdanningsinstitusjonane skal bruke midlane til å gi studentane ekstra fagleg støtte og forhindre at dei blir forseinka eller sluttar på studia som ei følgje av pandemien.

Millionane til studentsamskipnadane skal nyttast til sosiale og psykososiale tiltak for studentar.

– Pandemien slepper ikkje taket, og det blir meir digital undervisning og færre moglegheiter for å treffe mange sosialt. Vi veit at dette er veldig krevjande for studentane. Derfor har vi no fremja forslag som vil gi universiteta, høgskulane, fagskulane og samskipnadane meir pengar til å setje i gang eller forlengje ekstra tiltak for å hjelpe studentane både fagleg og sosialt, seier forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Regjeringa vil tildele pengane så snart Stortinget har vedteke tiltakspakken.

Borten Moe seier at regjeringa vil vurdere nye tiltak viss smitteverntiltaka varer lengre enn venta og dersom det blir ytterlegare innstrammingar.

– Vi vil òg vurdere om det er behov for ekstraordinære tiltak for studentar som har mista deltidsjobben, seier Ola Borten Moe.

(©NPK)