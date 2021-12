Undersøking: Fleire innsette slit med psykisk helse enn før

innenriks

Senter for omsorgsforsking aust som har i samarbeid med Helsedirektoratet gjennomført ei undersøking om omsorgsbehovet til innsette i norske fengsel.

Av funna blir det framheva at både helse- og omsorgstenesta og fengsla rapporterer at enkelte innsette har for store psykiske og somatiske problem til å vere i fengsel.

Rapporten indikerer òg at manglande nærvær av helse- og omsorgstenester i fengsla kan føre til at innsette ikkje får likeverdige helsetenester som befolkninga elles.

Dei spurde i undersøkinga svarer òg at bygningsmassen er lite tilrettelagd for innsette med omsorgsbehov.

Avdelingsdirektør for Forebygging, tilbakeføring og tryggleik i Kriminalomsorgsdirektoratet, Heidi Bottolfs, trekkjer fram viktigheita av eit tett samarbeid med helsetenesta.

– Studien indikerer ei rekkje klare utfordringar i arbeidet med å gi betre helse- og omsorgstenester til våre innsette. Det vidare arbeidet må skje i tett samarbeid med helsesektoren, slik at vi saman kan komme fram til betre løysingar enn vi har i dag, seier Bottolfs.

Rapporten skal følgjast opp av Kriminalomsorgsdirektoratet og Helsedirektoratet i 2022.

