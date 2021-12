Vedum om lønnsstøtteordninga: – Oppteken av å vere på den konservative sida

innenriks

Vedum forklarte seg om lønnsstøtteordning-utsegnene sine i Stortinget måndag. Der sa han at regjeringa var oppteken av å lage ei ordning som ikkje skulle utnyttast, og som ikkje braut med statsstøtteregelverket.

– Eg har vore oppteken av å vere på den konservative sida og ikkje lage ei ordning som enda med at bedriftene måtte betale tilbake støtte, eller som braut med statsstøtteregelverket, forklarte Vedum.

Han sa regjeringa hadde ein uformell dialog med Esa før forslaget til støtteordning vart lagt fram.

– I etterkant av dette har det vore ny dialog, der regjeringa har fått forståinga av at det er litt større handlingsrom enn det som var vurderinga etter møta førre veke, sa Vedum.

Han la til at regjeringspartia og SV på bakgrunn av dette har vorte samde om endringar i ordninga, som vart lagt fram i ei pressemelding tidlegare måndag. Makstaket er mellom anna heva til 40.000 kroner i månaden.

Bakgrunnen for forklaringa er at Vedum har sagt at det stod EU-reglar i vegen for at regjeringa kunne gi kriseramma bedrifter meir i lønnsstøtte.

Regjeringa hadde i det opphavlege forslaget sitt sett ei grense på maksimalt 80 prosent av lønna i støtte, noko som også er eit krav frå EUs side. Men i tillegg hadde regjeringa sett eit makstak for støtta på 30.000 kroner i månaden, noko EØS-tilsynet Esa søndag avviste at EU-regelverket krev.

