9.000 helsefagstudentar får vaksine-SMS: – Håpar mange vil bidra

Under pressekonferansen på tysdag seier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) at kapasiteten i fleire kommunar er under sterkt press på grunn av sjukdom både blant innbyggjarar og kommunalt tilsette.

Både apotek og forsvaret er sett inn til å bidra i vaksinasjonsarbeidet. Kjerkol håpar òg at dei som studerer helsefag, kan hjelpe til med å nå vaksinemåla, som er at alle over 45 år får oppfriskingsdose innan utløpet av veke to, og at alle over 18 har fått tilbod om oppfriskingsdose innan utgangen av februar.

– I dag sender vi SMS til 9.000 helsefagstudentar, som blir oppmoda til å bidra til vaksinasjonsarbeidet i juleferien sin. Vi veit ikkje kor mange som stiller opp, men vi håpar mange vil bidra. Staten tek rekninga, seier Kjerkol.

