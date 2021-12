DSB vil ikkje fjerne skorsteinskrav på nye hus

innenriks

– Vi er i Noreg. Det er kaldt. Dersom straumen skulle bli borte i lang tid og ein ikkje har ei alternativ varmekjelde, er vi redde for at vi vil setje eigenberedskapsnivået tilbake, seier DSB-direktør Elisabeth Aarsæther til NRK.

DSB meiner òg det er veldig viktig at folk skal kunne halde varmen om det skjer ei naturhending eller anna stor hending.

Avdelingsdirektør Christine Molland Karlsen i Direktoratet for byggkvalitet forklarer at noko bakgrunnen for forslaget er forenkling av byggjereglane, og at ikkje byggjekostnadene skal auke.

