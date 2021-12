Guldvog: For tidleg å konkludere

innenriks

– Vi trur at etterlevinga av dei nasjonale tiltaka i befolkninga verkar, men det er litt for tidleg å konkludere med at det er tilstrekkeleg. Smitten er på eit høgt nivå i Noreg, og omikronsmitten aukar for kvar veke, sa Guldvog på pressekonferansen til regjeringa tysdag.

Han seier helsetenesta i kommunane er under press og svært belasta, og at dei regelmessig får tilbakemeldingar frå statsforvaltarane, som har kontakt med kommunane.

Kommunane melde seinast måndag om at belastninga på helsetenestene framleis er aukande. I 204 av kommunane er tilgangen på helsepersonell utfordrande.

– Kapasiteten i heimetenestene og institusjonane er svært belasta i 199 av kommunane. Tilgangen til helsepersonell er særleg utfordrande i Oslo og Viken, der 43 av 50 kommunar no har ein utfordrande situasjon når det gjeld tilgang på personell, seier Guldvog.

