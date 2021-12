Hotellkjedene droppar permitteringar

innenriks

– Scandic Noreg har vedteke å trekkje tilbake permisjonsvarsla som vart sende ut i midten av desember, seier Scandic-sjef Asle Prestegard.

Han legg til at det er viktig at støtteordningane no varer så lenge som restriksjonane held fram. Scandic varsla tidlegare i desember at minst 500 tilsette ville få permisjonsvarsel.

Når Scandic no går inn for lønnsstøtte i staden for permitteringar, er det også for å verne om den kompetansen og kunnskapen dei tilsette har, ifølgje Prestegard.

– Dei tilsette er den aller viktigaste ressursen vår, seier han.

– Det er også viktig for oss å vere sterke når marknadene kjem tilbake og etterspurnaden tek seg opp igjen.

Betre ordning

Thon Hotels hadde planlagt å permittere rundt 1.000 tilsette, men heldt igjen permisjonsvarsla i håp om at ei løysing skulle komme på plass, fortel konserndirektør Morten Thorvaldsen.

Og det har no skjedd, etter at SV og regjeringspartia måndag vart samde om å auke maksbeløpet for lønnsstøtte frå 30.000 til 40.000 kroner i månaden per tilsett.

Dette gjer at ordninga treffer mykje betre, ifølgje Thorvaldsen.

– Så no greier vi å halde dei 1.000 menneska våre i arbeid, og det er vi glade for, seier han til NTB.

Då regjeringa la fram det opphavlege forslaget sitt til lønnsstøtteordning fredag, var hotellkjedene tydelege på at ordninga var for svak til å hindre massepermitteringar.

Dekkjer berre ein tredel

Ifølgje Nordic Choice Hotels, som er eigd av Petter Stordalen, dekkjer den nye lønnsstøtteordninga likevel berre 35 prosent av lønnskostnadene for dei fast tilsette i hotellkjeda.

– Så eg vil ikkje gi regjeringa æra for at dei tilsette slepp å feire jul med klump i magen, seier administrerande direktør Torgeir Silseth i Nordic Choice Hotels i ei pressemelding.

Konsernet vil sjølv ta størstedelen av rekninga for å halde dei tilsette i jobb, fastslår han. Men hotellkjeda droppar permitteringane likevel.

– Vi vel å ta menneskelege omsyn framfor økonomiske. Eg vil likevel understreke at sjølv om dette er den einaste ordninga vi kan bruke, er ho ein skuffelse når tapa vi no må ta, kjem fordi vi har fått næringsforbod, seier Silseth.

Mange permitterte i fleire rundar

Nordic Choice Hotels har rundt 5.000 tilsette i Noreg. Mange har vore permitterte i fleire rundar og gjerne langvarig.

Tilbakemeldinga frå hotella har vore tydeleg på at ein mistar meir kompetanse ved ei ny permittering, og at dei tilsette er på brestepunktet, skriv hotellkjeda i ei pressemelding.

– Eg er utruleg glad for at leiinga har hatt is i magen og unngått å sende ut permisjonsvarsel, og enormt letta for at vi slepp å gå inn i ei ny nedbemanning rett før jul, seier konserntillitsvald Merethe Sutton.

Nordic Choice Hotels har tidlegare fått utbetalt millionstøtte gjennom kompensasjonsordninga for næringslivet, men konsernet er no avskore frå dette, har Silseth tidlegare opplyst til NTB.

Stort omsetningsfall

Thorvaldsen opplyser at Thon Hotels har opplevd eit omsetningsfall på 50 til 60 prosent på grunn av den siste runden med smitteverntiltak.

Det kjem av avbestilte julebord, men også enkeltståande avbestillingar og avbestilte kurs, konferansar og møte.

– Derfor er det gledeleg med ei god lønnskompensasjonsordning, seier konserndirektøren.

No håpar han at regjeringa også raskt vil vurdere å trekkje tilbake det nasjonale skjenkjeforbodet, slik at barar og restaurantar får høve til å opne igjen.

