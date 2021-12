Kåre Willoch blir bisett klokka 12

innenriks

Berre 50 personar får delta i kyrkja når Kåre Willoch blir bisett frå Ullern kyrkje i Oslo klokka 12. Den mangeårige statsministeren og statsmannen døydde måndag 6. desember, 93 år gammal, og blir gravlagd på statens rekning.

Kongen og dronninga vil vere til stades under bisetjinga, som vil bli overført i fleire medium.

Seremonien vil bli leia av sokneprest Jorund Andersen og Oslo-biskop Kari Veiteberg. Forutan ein tale frå familien vil òg statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Høgre-leiar Erna Solberg begge seie minneord over den avdøde.

– Samfunnsengasjementet hans var breitt og djupt. Sjølv om det aldri var tvil om hans grunnfeste liberalkonservative ståstad, evna han òg å overraske i analysen sin av aktuelle politiske spørsmål, skriv Solberg i eit minneord som VG attgir tysdag.

Willoch vart hylla av politiske motstandarar, så vel som av tilhengjarane sine, etter at han døydde. Han blir òg hugsa for engasjementet sitt etter at han gjekk av som statsminister og ut av aktiv politikk.

(©NPK)