Mangel på hurtigtestar – Guldvog ber kommunane prioritere

Det opplyser helsedirektør Bjørn Guldvog på ein pressekonferanse tysdag.

– Vi planlegg no å kunne teste endå meir gjennom vinteren, og vi har kjøpt inn mange hurtigtestar og sjølvtestar til bruk i Noreg. I alt er det skaffa 30 millionar nye testar, som er under planlagd levering i perioden frå no til midten av januar, seier Guldvog.

Han seier samtidig at behovet for hurtigtestar akkurat no overstig den mengda som er på nasjonalt lager.

– Forbruket av sjølvtestar og hurtigtestar steig kraftig inn i den siste smittebølgja. Det er no knapp kapasitet i enkelte kommunar, og dei må no prioritere utdeling og bruk av hurtigtestar og sjølvtestar, seier Guldvog.

Han gjentek at helsepersonell er først i prioriteringskøen for bruk av hurtigtestar, dernest alle med symptom og til sist testing av skuleelevar før oppstart av skulen.

– Vi trur vi vil ha kapasitet til å gjennomføre dette i dei aller fleste kommunane, seier Guldvog.

Han legg òg til at testing som er fastsett i forskrift, til dømes ved grensepassering, også skal halde fram som planlagt.

