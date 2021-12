Nakstads juleråd: Greitt å gå rundt juletreet viss alle er friske

innenriks

Meir smitte, ny virusvariant og nye, strengare tiltak og karantene- og isolasjonsreglar gjer at nok ei jul blir annleis for ein del nordmenn.

Får ein påvist smitte eller blir definert som nærkontakt no, så er risikoen veldig stor for at den opphavlege planen går i vasken.

Er ein derimot både smitte- og karantenefri, er det ope for både klemming, juletregang og fråtsing frå same godteriskål som personar frå andre hushald, ifølgje assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Isolerte bør halde avstand og bruke munnbind

Har ein fått påvist korona og sit i isolasjon, er det verre. Då må ein halde seg heime, ikkje ha besøk, ikkje gå ut andre stader enn i eigen hage eller på terrassen, og ein skal helst halde to meters avstand til dei ein bur saman med.

Vi har stilt den assisterande helsedirektøren spørsmål om julefeiringa og korleis ein bør forhalde seg. Slik har han svart:

– Kan ein ete julemiddag eller opne gåver i same rom som ein person som er isolert, eller må den isolerte sitje på eige rom?

– For ikkje å smitte andre familiemedlemmer bør den isolerte halde avstand til dei han eller ho bur saman med og gjerne bruke munnbind dersom ein oppheld seg i same rom, svarer Nakstad.

– Ved symptomgivande sjukdom vil den isolerte som regel halde seg mykje i senga, men for yngre barn blir det sjølvsagt vanskeleg å isolere seg frå foreldre. Derfor må ein rett og slett gjere det beste ut av det, og ta omsyn til kven som er smitta og korleis ein bur.

Karantenejula: Krav om PCR-svar for å teste seg ut

Personar som har vore i nærkontakt med smitta eller som bur saman med smitta, blir sette i karantene. I karantene skal ein unngå å ha besøk, ikkje reise innanlands, ikkje gå på jobb, ta offentleg transport eller besøkje offentlege stader.

– Kva gjer ein om nokon i familien er i karantene i jula?

– Viss ein tilhøyrer same husstand, kan ein feire jul saman sjølv om eit eller fleire familiemedlemmer er i karantene. Å vere i karantene er ikkje det same som å vere sjuk, derfor treng ein ikkje å isolere seg frå eigen familie, seier Nakstad.

Er ein definert som «øvrig nærkontakt», kan ein teste seg ut av karantenen på dag tre, men ha fritidskarantene. Denne kan ein teste seg ut av på dag sju. Er ein definert som nærkontakt, så kan ein teste seg ut på dag sju.

Det er òg enkelte unntak frå karantenereglane for barn, og dessutan for dei som har fått oppfriskingsdose eller som har vore koronasjuke dei siste tre månadene.

– Viss ein er i karantene og testar seg med PCR-test på dag sju, men prøvesvaret ikkje kjem i tide til julaftan, må ein då halde seg i karantene til testsvaret er klart/kan ein eventuelt teste seg ut med ein heimetest?

– Dagens reglar er baserte på 10 dagars karantene med moglegheit for å teste seg ut med negativ PCR-test etter dag 7. Derfor må ein vente på svar på denne. Om det er meir enn tre dagar å vente på PCR-svar, kan ein uansett gå ut av karantene på dag 10 dersom ein ikkje har symptom, seier Nakstad.

Avstand ved julemiddagen er bra

Om ein ikkje har smitte i hus, eller har vore i nærleiken av koronasmitte, kan jula bli nokså vanleg for dei aller, aller fleste. Det er innafor å vere inntil 20 personar i juleselskap i private heimar éin gong i jula, og ti personar elles. Det viktigaste er å forsikre seg om at alle som er til stades, er friske, ifølgje Nakstad.

– Bør ein ha ein meters avstand til julegjester frå andre hushald ved julemiddagen?

– Viss ein har plass til det, kan ein gjerne spreie gjestene mest mogleg utover rundt bordet. Det viktigaste er likevel å forsikre seg om at alle som er til stades, er friske.

– Kan ein klemme eldre familiemedlemmer på julebesøk?

– Ein må sjølv vurdere kor forsiktig ein skal vere, men dersom besteforeldre er vaksinerte med tredje dose og kjem på besøk til ein familie som er friske, er det liten risiko for å bli smitta av ein klem. Risikoen er størst om nokon som er til stades, er smitteførande og hostar, nys eller er tett på ein eldre person i same rom.

Juletregang er OK

– Bør ein ete julesnacks av same skål som gjestar frå andre hushald?

– Det er nok i praksis ingen smitterisiko samanlikna med smitten ein kan utsetjast for gjennom lufta i det same rommet.

– Kan ein ta kvarandre i hendene når ein går rundt juletreet?

– Ja, det kan ein gjere dersom alle er friske og vaskar hendene før dei et. Å handhelse på folk elles i kvardagen er likevel ikkje tilrådd, det er betre å bruke olbogen, eller helse på annan måte når ein ikkje går rundt juletreet, avsluttar Nakstad.

