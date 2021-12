Nammo inngår milliardkontrakt med det amerikanske forsvaret

innenriks

Rammekontrakten er den største i Nammo-historia, opplyser konsernsjef Morten Brandtzæg til Teknisk Ukeblad.

– Tildelinga styrkjer posisjonen vår som ein verdsleiar innan skulderfyrte våpen, seier han.

Bakgrunnen for kontrakten er at det amerikanske forsvaret skal fylle på med panservernrakettar. Produksjonen skal gå føre seg hos dotterselskapet til Nammo i Mesa like aust for Phoenix i delstaten Arizona i USA.

Kontrakten er den første femårskontrakten i eit program som kan strekkje seg over totalt 20 år og ha ein samla verdi på 18 milliardar kroner etter dagens dollarkurs.

(©NPK)