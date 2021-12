No kan ein hurtigteste seg ut av karantene

innenriks

Det gjer dei etter tilråding frå Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, som meiner at PCR-testar, antigene hurtigtestar gjennomførte av helsepersonell og sjølvtestar bør sidestillast.

– Bakgrunnen for denne endringa er at kravet om PCR-test for å teste seg ut av smittekarantene har ført til lang svartid på slike testar, og at mange då blir sitjande lenger enn nødvendig i karantene, skriv regjeringa på nettsidene sine.

Helsedirektoratet påpeikar at sjølvtestar har ein større feilmargin enn testar utførte av helsepersonell, men vurdert opp mot belastninga på testkapasiteten og lange svartider frå laboratoria, meiner direktoratet at det er nødvendig å gjere denne justeringa.

Endringane trer i kraft straks.

