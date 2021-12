Redningsmannskapa i Gjerdrum er årets namn i VG

innenriks

– Gjerdrum vart ramma av ein tragedie. Ti menneske omkom. Mange mista alt dei eigde, men katastrofen ville vore endå større utan heltemotet og spisskompetansen til redningsmannskapa, seier VG-redaktør Gard Steiro.

Vidare opplyser han at han er stolt over å tildele prisen Årets navn til redningsmannskapa i Gjerdrum, på vegner av lesarane av avisa.

– Det er med stor audmjukskap, stoltheit og respekt at brannvesenet på Øvre og Nedre Romerike får prisen på vegner av ein stor redningsfamilie, seier utrykkingsleiar Kristoffer Sveen.

Det var natt til 30. desember i fjor at det massive leirskredet vart utløyst ved bustadfeltet på Ask. Totalt 15 personar vart henta ut av skredgropa det første døgnet, og nærare to tusen personar vart evakuerte.

