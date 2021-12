Regjeringa vil oppheve flypassasjeravgifta fram til 1. juli

innenriks

– Dei negative konsekvensane for næringa kan bli meir langvarige, slik at det er behov for kompenserande tiltak over ein lengre periode, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Mellom anna vil regjeringa foreslå at flypassasjeravgifta mellombels blir oppheva frå 1. januar til 1. juli 2022. Forslaget vil få tilbakeverkande kraft, noko som vil seie at flyselskapa ikkje treng å betale inn avgift lagd på reiser som er gjorde fram til stortingsvedtaket.

Samtidig skriv Samferdselsdepartementet at dersom samfunnskritiske flyruter som i dag blir drivne på kommersielle vilkår, får eit vesentleg svekt rutetilbod eller mellombels blir lagde ned som følgje av det nye tiltaket, vil departementet vurdere eit mellombels minstetilbodskjøp på desse rutene.

– Utan økonomisk støtte risikerer vi uønskte og merkbare kutt i rutetilboda i luftfarten. Det kan føre til at personar som utfører samfunnskritiske funksjonar, ikkje kjem seg på jobb, eller at pasientar ikkje kjem seg til og frå sjukehusa, seier Nygård.

(©NPK)