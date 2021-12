Solberg meiner Vedum bør innrømme «grov feil»

innenriks

– Det er eit monopol statsråden sit med når det gjeld kva vurderingane er og kva kontakt som har vore. Då meiner eg det er heilt openbert at ein enkelt kunne sagt at vi gjorde ein grov feil, og at vi har informert feil, seier ho i Politisk kvarter på NRK tysdag morgon.

Men det vil ikkje finansministeren gjere, og han avviser å ha gjort feil.

– Eg trur Erna Solberg medvite høyrer med det kritiske øret, svarer han.

– Viss ho har gått inn og høyrt nøyaktig kva eg sa i Stortinget, så sa eg at når det gjaldt akkurat kontakten med Esa, så sa eg at det var ein uformell prosess, og at den modellen vi kom med var avstemd at var innafor EUs statsstøtteregelverk.

Måndag kom SV og regjeringspartia til semje om å auke maksbeløpet for lønnsstøtteordninga til 40.000 kroner.

Semja kom etter at EØS-tilsynet Esa i helga valde å distansere seg frå det finansminister Vedum sa fredag då han presenterte det opphavlege forslaget frå regjeringa.

