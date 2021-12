innenriks

– Vi har eit teknisk problem som påverkar nett- og mobilbank for nokre bankar. Det har vore litt treigt, slik at mange opplever at bankane ikkje tilgjengelege, seier Geir Remman, pressekontakt i Tieto Evry, som driftar dei tekniske løysingane, til VG.

– Vi jobbar for fullt med å løyse feilen, seier Remman.

Han seier det er uklart kva bankar som er ramma av problema. Handelsbanken er likevel ein av dei.

