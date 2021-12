Undersøking: Kvar fjerde nordmann kjenner seg einsam

innenriks

Éin av tre saknar meir menneskeleg kontakt, og kvar fjerde nordmann kjenner seg einsam for tida, viser ei ny spørjeundersøking frå Opinion for Røde Kors.

Det er dei yngste under 25 år og dei eldste over 80 år som oppgir at dei kjenner mest på einsemd for tida. 32 prosent av dei unge under 25 fortel at dei kjenner seg einsame som følgje av koronapandemien.

Undersøkinga viser òg at det er ei tydeleg negativ utvikling, der stadig fleire oppgir å vere einsame som følgje av koronapandemien.

Det er flest i Nord-Noreg som seier at dei er einsame. Der svarer òg ein større del enn i elles i landet at dei gruer seg til jul, med 20 prosent. Elles i landet er andelen 12 prosent.

Undersøkinga viser òg at berre ein av tre kjenner til hjelpetilbodet som finst mot einsemd.

Røde Kors oppmodar alle på årets mørkaste dag til å tenkje litt ekstra på dei som har det tøft i perioden før jul. Dei oppmodar òg folk til å melde seg som besøksvenner.

– Røde Kors vil gi eit godt tilbod til alle som kjenner seg einsame. Derfor oppmodar vi fleire til å melde seg som besøksvenner. Vi manglar 1.000 besøksvenner i heile landet, seier, president Thor Inge Sveinsvoll i Noregs Røde Kors i ei pressemelding.

(©NPK)