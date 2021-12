Amedia kjøper Sør-Varanger Avis

innenriks

– Avtalen understrekar hovudmålet vårt som utgivar: å utvikle lokalavisjournalistikken og sikre mediemangfaldet i heile landet, seier konserndirektør Pål Eskås i Amedia i ei pressemelding.

Avisa kjem ut kvar tysdag, torsdag og fredag og har eit registrert opplag på 2.500 eksemplar. Trykkjeriet til Sør-Varanger Avis inngår i overtakinga av selskapet.

– Vi meiner det er rett for den vidare utviklinga til avisa og eit behov at ho no blir ein del av ei større medieverksemd. Det er vår vurdering at Amedia vil bli ein god eigar for Sør-Varanger Avis, seier styreleiar Odd Reidar Øie i Sør-Varanger Avis.

