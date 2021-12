Fann opp tolv tilsette for å få koronastøtte: Høgsterett meiner krisejuks er skjerpande

innenriks

Tingretten fann at mannen søkte om lønnskompensasjon frå Nav med fiktive tilsette frå ei liste personnummer han hadde kjøpt på nettet. Mannen vart dømd til ni månaders fengsel, skriv Rett24.

Høgsterett har behandla spørsmålet om det grove bedrageriet blir ekstra grovt fordi det gjeld misbruk av ei koronastøtteordning, og har einstemmig komme fram til at svaret er «ja».

I dommen kjem det fram at ordninga var heilautomatisk, og at risikoen for å bli oppdaga var liten ved juks.

«På grunn av den store misbruksrisikoen i den ekstraordinære situasjonen samfunnet sto overfor, er jeg kommet til at allmennpreventive hensyn tilsier at misbruket av lønnskompensasjonsordningen må tillegges vekt i skjerpende retning utover det som ellers er vanlig ved misbruk av offentlige støtteordninger», heiter det i dommen.

Økokrim meiner dette er eit tydeleg signal frå Høgsterett.

– Høgsterett sender eit tydeleg signal om at misbruk av støtteordningar som skal avhjelpe konsekvensane av covid-19-pandemien, skal straffast strengt, seier førstestatsadvokat Lars Stoltenberg i Økokrim

(©NPK)