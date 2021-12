Naturvernforbundet krev stans i ulvejakta

innenriks

Ulveparet som vart skote 11. desember, var foreldreparet til ulveflokken som lever innanfor ulvesona Slettås i Trysil, men dei to vart skotne utanfor sona. Slettåsreviret er ifølgje Rovdyrdata ein av fire heilnorske ulvestammar.

Naturvernforbundet reagerer på at foreldreparet vart skote, og at det skjedde like ved grensa for ulvesona. Ifølgje forbundet var dyra freda, og dermed vart dei felte ulovleg. Regjeringa har bestemt at det skal vere minst tre heilnorske ulvestammar innanfor ulvesona.

Før ulveparet vart felt, var det fire fullverdige stammar som oppfylte kriteria til regjeringa.

Ute av kontroll

– Vi har berre tre intakte heilnorske ulvefamiliar igjen. Den planlagde jakta i vinter i ulvesona må no avlysast, seier fagleiar Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

No før jul er det berre lov med ulvejakt utanfor ulvesona, men i januar startar òg jakta inne i sona.

– Ulvejakta er heilt ute av kontroll sidan feilskyting stadig finst. Her må styresmaktene snarast endre korleis ulvejakta blir utøvd. Vi kan ikkje ha ei så slepphendt jaktutøving på ein kritisk trua dyreart, seier Håpnes

Så langt i årets jakt viser tal frå Rovdyrdata at åtte ulvar er felte, noko som tilseier at det er mellom 26 og 30 norske ulvar igjen, og totalt mellom 69 og 86 når ein tek med dei dyra som held til både i Noreg og Sverige.

Ikkje freda

Miljødirektoratet avviser påstanden frå Naturvernforbundet om at ulvane som vart skotne, var freda. Seniorrådgivar Susanne K. Hanssen i Viltseksjonen i direktoratet seier til NTB at paret ikkje var unnateke Klima- og miljødepartementets vedtak om lisensfelling utanfor ulvesona.

Klima- og miljødepartementet vart orientert om fellinga av ulveparet 11. desember.

– Departementet er godt kjent med situasjonen der leiarparet i Slettåsreviret har vorte felt under lisensfelling utanfor ulvesona. Dette er informasjon som naturleg inngår som del av avgjerdsgrunnlaget i vurdering av kvotar for lisensfelling i ulverevir innanfor ulvesona, seier statssekretær Aleksander Øren Heen (Sp) til NTB.

Klaga frå Naturvernforbundet er andre forsøk på kort tid på å stanse årets ulvejakt. 26. november avviste Klima- og miljødepartementet ei klage frå fleire natur- og dyrevernorganisasjonar, mellom anna Naturvernforbundet, som meinte årets kvote på lisensfelling av inntil tolv ulvar utanfor sona var for høg.

(©NPK)