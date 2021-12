NorSIS åtvarar mot julesvindel på nett – kjem med fem tips

innenriks

Dei neste vekene fryktar dei at det vil bli ein auke i forsøk på vaksinesvindel, og også meir e-post- og SMS-svindel.

Ikkje berre på arbeidsplassen, men også heime gjer ein ny, usikker situasjon det sannsynleg at kriminelle vil nytte jula til å nettsvindle nordmenn, åtvarar administrerande direktør Lars-Henrik Gundersen i NorSIS.

– Det er nettopp når verda blir opplevd som usikker og annleis at kriminelle slår til. Derfor er det all grunn til å be nordmenn vere ekstra klar over denne risikoen dei neste vekene, seier han.

Trekkjer fram netthandel som risikofaktor

NorSIS peikar på døme som falske tekstmeldingar for å hente pakkar på posten, Helsenorges åtvaring nyleg om falske e-postar frå dei, og Nasjonal kommunikasjonsmyndighets åtvaring mot eit massive dataangrep mot nordmenns mobiltelefonar.

Den pågåande julehandelen har på grunn av koronatiltaka skjedd i større grad på nett. Det har òg opna for nye moglegheiter for dei kriminelle.

Fem tips

Her er tipsa frå NorSIS for å unngå å bli svindla:

* Ver på vakt mot førespurnader på e-post, SMS eller telefon som speler på tillit, frykt eller freistingar.

* Svindelforsøk er ofte kjenneteikna ved at dei ber deg gjere noko, og at det hastar med å gjere det.

* Ver på vakt mot å oppgi kortinformasjon og personopplysningar i byte mot noko anna.

* Ingen seriøse aktørar der du har konto eller innlogging, vil sende deg ei lenkje som dei ber deg om å klikke på for å komme inn på profilen din.

* Har du mistanke om at e-posten du har fått er falsk, sjekk at avsendaradressa er riktig stava. Sjekk òg eventuelle lenkjer ved å halde musepeikaren over.

(©NPK)