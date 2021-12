innenriks

Endringane skal òg gjere det enklare for behandlarane å føre rett takstbruk for behandlinga, skriv Helsedirektoratet.

Blant endringane i regelverket er at det skal vere nok å få tilvising frå lege, og det ikkje skal krevjast uttale frå spesialist før ein startar behandlinga.

Det er òg presisert at logopeden og audiopedagogen sjølv er ansvarleg for å vurdere om pasientane fyller vilkåra for stønad.

(©NPK)