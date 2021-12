Skatteetaten innrømmer å ha gitt feil råd til regjeringa om pendlarbustader

innenriks

Statsministerens kontor (SMK) har praktisert ei anna tolking av skattereglane for pendlarbustad enn det Skatteetaten sjølv seier at gjeld, skriv Adresseavisen.

SMK viser til råd dei fekk frå Skatteetaten i fjor.

Etaten beklagar den feilaktige rettleiinga til SMK, men står framleis fast på at politikarar som leiger ut heime, må skatte av pendlarbustaden.

– Rettleiinga frå skatteetaten har i sum vore tydeleg, men vi ser at vi i brevet vårt til SMK i november 2020 dessverre har gitt feilaktig rettleiing på spørsmålet om ein pendlar kan leige ut delar av si eiga bueining på heimstaden og samtidig få skattefri pendlarbustad, seier leiar i juridisk avdeling i Skatteetaten Lene Marie Ringså.

Skattestyresmaktene har hatt same forståinga av kva som gjeld i dette skattespørsmålet sidan 1979, ifølgje Skatteetaten. SMK har hatt lik praksis for pendlarbustader og skatt sidan 1997, ifølgje ein e-post SMK sende til advokatfirmaet Grette 2. desember i år.

Praktiseringa av pendarbustadordninga for stortingsrepresentantar er no under etterforsking. Dei fleste skattesaker blir forelda etter fem år, men Skatteetaten har høve til å sjå ti år tilbake i saker dei reknar som grove. Politiadvokat Christian Stenberg vil ikkje gi nokon detaljar rundt kor langt tilbake i tid dei vil gå.

– Generelt kan ein seie at ramma for politiverksemda når det gjeld etterforsking av straffbare forhold, mellom anna er foreldingsreglane. Ettforskingsordren frå statsadvokaten dreier seg om bedrageri, som kan ha ein foreldingsfrist på ti år. Men vi veit ikkje kva etterforskingssteg innhentinga av informasjon vil utløyse, seier Stenberg til Adresseavisen onsdag.

