Støtteordningane til kulturlivet blir endra: – Vi har teke omsyn til innspel frå bransjen

– Mellom anna blir det no mogleg å søkje om kompensasjon for tapt omsetning i staden for uunngåelege kostnader, og vi vil òg ta omsyn til dei som har størsteparten av inntektene sine i enkeltperiodar som juleturnear og sommarfestivalar, seier kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) til VG.

Blant punkta i den nye støtteordninga er det mellom anna høve for både arrangørar og underleverandørar å søkje om kompensasjon for tapt omsetning for kulturarrangement. Det gjeld arrangement frå 1. november.

Saksbehandlingskapasiteten i Kulturrådet blir samtidig styrkt med tolv nye stillingar, og i tillegg blir forvaltninga av kompensasjonsordninga flytta til Lotteri- og stiftelsestilsynet for å avlaste Kulturrådet.

– Vi har teke omsyn til både kritikk og innspel frå bransjen og meiner dei nye ordningane som no blir sende ut på høyring, er forsterka, seier Trettebergstuen.

Høyringsfristen for ordningane er den 11. januar. I første omgang vil forskrifta gjelde fram til 28. februar 2022, før ho blir forlengd til 30. juni 2022.

