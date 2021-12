Statsråd-nei til bibelutdeling i norske skular

innenriks

I mange år har det vorte delt ut mellom 10.000 og 15.000 biblar årleg til elevar på norske skular, skriv Dagen.

I haust kom ei ny tolking av reglane frå Utdanningsdirektoratet, der ein tilrådde at skulane ikkje opna for ei slik utdeling. Det fekk KrF-leiar Olaug Bollestad til å reagere og til å sende eit skriftleg spørsmål til kunnskapsministeren. Bollestad meiner bibelutdeling bør vere ukontroversielt og ikkje har preg av forkynning.

No har svaret frå statsråden komme, skriv avisa. Og ministeren er usamd med Bollestad og meiner at slik direkte utdeling vil vere i strid med forbodet mot forkynning,

Ho meiner derfor at ulike religiøse samfunn eller andre organisasjonar ikkje bør få direkte tilgang til elevane for å dele ut materiell, men at skulane kan ta imot religiøse bøker som gåve og sjølv vurdere om dei skal nyttast.

The Gideons International in Norway, som står for bibelutdelinga, har engasjert advokat for å få Kunnskapsdepartementet til å gjere om vedtaket, skriv Dagen.

