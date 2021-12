Undersøking: Folk er meir skeptiske til koronatiltaka

innenriks

Det kjem fram i Helsedirektoratets befolkningsundersøking, skriv Aftenposten.

I aldersgruppa 16–24 år oppgir 23 prosent at dei meiner styresmaktene set inn rette tiltak, medan talet er 32 prosent i gruppa 25–34 år. Berre i dei to gruppene over 55 år er det eit fleirtal som meiner tiltaka er rette.

– Dette er tosidig. Nokre av dei eldre seier at tiltaka er rette. Det er viktig å reflektere over. Og tiltaka i seg sjølv må vere smittefagleg grunngitt. Vi må vere opne om dilemmaa når vi vedtek dei, seier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) til Aftenposten.

Målinga er utført av Mindshare og Respons Analyse. 1.449 personar er spurde.

Ifølgje Aftenposten veit forskarane lite om kva effekt koronatiltak faktisk har, noko som mellom anna kjem av at det er vanskeleg å forske på. Eit stort hinder er den strenge helseforskingslova, fortel Atle Fretheim, direktør for forsking og innovasjon ved Folkehelseinstituttet (FHI).

– Vi var ikkje klar over det. Det kom som ei overrasking, seier Fretheim.

Uvissa rundt effekt gjeld mellom anna skjenkjestopp, og i Oslo kan berre 1 prosent av smittetilfella sporast til utestader dei siste fire vekene. Samtidig trur forskarane at smitte spreier seg lett på serveringsstader.

