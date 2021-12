Kong Harald: – Ta ein telefon til nokon som treng det

innenriks

– Så vart det inga vanleg jul i år heller, opnar kongen videohelsinga si.

Kong Harald held fram med å seie at det nok er mange som går inn i jula med både skuffelse, sakn og uro for framtida, men at han har eit varmt håp om at julehøgtida trass alt blir prega av varme og omsorg.

Deretter oppmodar kongen til at ein tek ein telefon til nokon som vil setje pris på det, sender ei helsing til nokon som treng det, eller går ein tur saman med nokon.

– Vi har alle moglegheiter til å gjere livet litt lysare for menneske rundt oss, seier kong Harald før han avsluttar med å ønskje ei retteleg god jul til alle frå kongefamilien.

