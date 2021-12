Pandemien fører til over 500 utsette operasjonar i veka

innenriks

Dei tre siste vekene er det i snitt gjennomført 524 færre operasjonar kvar veke samanlikna med 2019, før koronapandemien.

Det er NRK som har henta inn tala, som viser nedgangen i planlagde operasjonar på skulder, kne og hofter, som krev innlegging på sjukehus. Dagkirurgi og akutthjelp er ikkje ein del av oversikta.

– Det set ikkje liv i fare. Men det er klart: Jo lenger ein går med smerter, jo meir blir ein prega av det. Pasientane må jo akseptere å leve vidare med funksjonstap og smerter, seier ortopediske kirurg og klinikksjef Henrik Hofgaard ved Lovisenberg Diakonale Sjukehus.

Statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet seier at situasjonen viser at sjukehusa følgjer beredskapsplanane sine.

– Det som er utfordringa, er at desse utsetjingane er knytte til pandemisituasjonen. Det er presset på sjukehusa, som det har vorte åtvara om, og som vi har måtta innføre tiltak for å verne oss mot, seier Bekeng, som viser til at det aldri har vore så mange innlagde koronapasientar som no.

(©NPK)