Travel jul i vente på fleire sjukehus

innenriks

Torsdag er 311 koronasmitta pasientar innlagde ved sjukehusa i Noreg, og 125 av dei ligg på intensivavdeling.

Dei mange koronapasientane har saman med høgt sjukefråvær som følgje av pandemien over lengre tid sett sjukehusa under press. Jula blir ikkje noko unntak.

Oversikt

Sjukepleiarforbundet har sendt NTB fleire døme på korleis situasjonen er for medlemmene deira på sjukehusa. Lista er ikkje fullstendig:

* St. Olavs hospital i Trondheim: kompensasjon for å flytte eller utsetje feriedagar, ta ekstravakter eller jobbe i ein annan klinikk.

* Universitetssjukehuset Nord-Noreg (UNN): Bemanningssituasjonen har gjort at fleire tilsette på intensivavdelinga ikkje har fått all den julefrien som dei eigentleg skulle hatt.

* Drammen sjukehus: Alle tilsette på intensiven har fått varsel om at dei blir pålagde 1–2 vaktar ekstra i jula utover den oppsette turnusen. Vaktene blir kompenserte. Ved andre avdelingar i Drammen har tilsette fått trekt tilbake ferien fordi dei må jobbe på covid-post (omdisponert frå poliklinikk).

* Diakonhjemmet i Oslo: Varsel om mogleg inndraging og pålagd overtid

* I Hammerfest og på Sjukehuset Østfold blir det gitt tilleggskompensasjon for å ta på seg ekstravakter.

* Ved Sjukehuset Telemark er operasjonskapasiteten redusert med 25 prosent, operasjonssjukepleiarar og anestesisjukepleiarar er omdisponerte til intensiv. Førebels ikkje snakk om å påleggje vakter.

* Stavanger universitetssjukehus: Sjukepleiarforbundet har inngått ein avtale med sjukehuset som lempar på vernereglane, slik at arbeidstakarar kan arbeide utover alminneleg tid, utan at det er brot på arbeidsmiljølova.

* Akershus universitetssjukehus (Ahus) har utvida alminneleg arbeidstid, førebels frivillig og ikkje pålagt.

– Dobbeltvakter og overtid

Ved Oslo universitetssjukehus (OUS) ligg det for tida 24 covid-pasientar på intensivavdeling.

– Bemanninga i OUS er «styrkt» ved at vaktene blir dekte opp av dobbeltvakter, ekstravakter og overtid. Det er med andre ord eit høgt trykk på dei fast tilsette, seier hovudtillitsvalt i Norsk Sykepleierforbund ved OUS Rolf-André Oxholm til NTB.

Sjukepleiarforbundet opplyser at dei har fått tilbakemelding om at det blir pålagt overtid for anestesipersonell på intensivavdelinga ved OUS.

Høgare sjukefråvær

Medisinsk fagdirektør Hilde Myhren ved OUS seier at sjukehuset er godt førebudd inn mot jula, og at alle tilsette har fått tilbod om vaksine.

– Det er få tilsette i koronaisolasjon og få i karantene, men høgare generelt sjukefråvær enn normalt, seier ho til NTB.

Myhren understrekar at OUS ikkje såg seg nøydd til å inndra ferien til nokon av dei tilsette.

– Fleire tilsette har frivillig overført ferien til neste år og ingen har fått inndrege ferien sin, seier ho.

Heller ikkje hos Akershus universitetssjukehus (Ahus) har det vore nødvendig å inndra juleferien til dei tilsette.

– Bemanningsbehovet blir dekt i jula gjennom dei arbeidsplanane som er lagde for perioden, og det ser greitt ut for vår organisasjon. Det har ikkje vore behov for å inndra ferie, seier HR-direktør Jan Inge Pettersen ved Ahus til NTB.

Fylkesleiar Linda Lavik i Sjukepleiarforbundet i Viken stadfestar at det er frivillig å ta ekstravakter ved intensivavdelinga på Ahus.

– NSF har avtale om utvida alminneleg arbeidstid, og tilsette bidreg med å ta på seg ekstravakter frivillig, slik at dei dekkjer opp behovet. På akuttmottaket er det mykje større pågang av pasientar enn vanleg, stort arbeidspress og for låg bemanning, seier ho.

(©NPK)