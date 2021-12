Undersøking: Fleire er igjen positive til å bruke munnbind

innenriks

Dei resterande svarar at dei verken er positive eller negative.

– Historisk få er negative til å bruke munnbind slik koronasituasjonen har vorte, seier seniorrådgivar Nora Clausen i Opinion, som står bak undersøkinga.

Både denne veka og førre veke oppgav 92 prosent at dei som regel bruker munnbind på offentlege stader der det er vanskeleg å halde éin meters avstand. Så seint som i oktober sa 36 prosent det same, noko som var rekordlågt.

– Munnbindbruken fall kraftig etter gjenopninga av Noreg, men er no tilbake til rekordhøgt nivå under pandemien, seier Clausen.

Kraftig opp frå oktober

Gjennomsnittstalet for heile desember viser at 80 prosent er positive til munnbind. Det er ein auke på 17 prosentpoeng frå november og heile 34 prosentpoeng frå oktober.

I Norsk koronamonitor har Opinion gjennom pandemien spurt 69.000 nordmenn om dei er positive eller negative til at vi skal bruke munnbind her i landet.

Ifølgje same undersøking har 58 prosent no tillit til at helsestyresmaktene har sett i verk dei nødvendige smitteverntiltaka for å avgrense smitte.

Talet gjeld dei to siste vekene og er uvanleg lågt, ifølgje Opinion. Likevel er det 6 prosentpoeng høgare enn dei to tidlegare vekene.

Fleirtalet: For strenge retningslinjer

Den siste veka oppgir 28 prosent at dei meiner retningslinjene styresmaktene har innført for å avgrense koronasmitte, er for strenge. Dette er 2 prosentpoeng høgare enn veka før.

Likevel er eit fleirtal – 57 prosent – usamd i at retningslinjene er for strenge.

29 prosent meiner no at omfanget av koronatiltak i kommunen deira bør aukast, medan 15 prosent seier dei bør reduserast. Eit fleirtal på 53 prosent meiner tiltaka bør bestå som i dag.

Uendra tillit til regjeringsinfo

Tilliten til informasjon frå helsestyresmaktene har i same periode auka svakt, medan tilliten til informasjon frå regjeringa er omtrent uendra og framleis uvanleg låg.

Samtidig aukar tilliten folk flest har til korleis andre etterlever retningslinjene for å unngå smitte. I tillegg aukar tilliten til vaksinetempoet igjen.

– Pandemiåret 2021 blir langt frå avslutta som ein parademarsj i tillit. Men tilliten er ikkje lenger fallande og viser heller teikn på å auke, seier Nora Clausen.

(©NPK)