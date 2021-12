Venstre-topp fekk nøkkel til pendlarbustad – sende søknad to veker seinare

innenriks

– Eg søkte aldri om pendlarbustad, men fekk berre nøkkelen i handa utan nærare forklaring, skriv tidlegare statssekretær Rebekka Borsch (V) til VG.

To veker seinare fylte ho ut søknaden om pendlarbustad, der ho stadfestar at ho bur meir enn 40 kilometer frå arbeidsstaden, som er grensa for å få tildelt pendlarbustad.

– Eg stolte på at Statsministerens kontor (SMK) hadde sjekka dette sidan nokon der på førehand hadde landa på at eg skulle få pendlarbustad, skriv Borsch i ei tekstmelding til avisa.

På spørsmål om kvifor Borsch fekk tildelt pendlarbustad, svarer fagdirektør Tor Borgersen ved SMK i ein e-post:

– I søknadsskjemaet for pendlarbustad skal ein stadfeste at ein bur minimum 40 kilometer frå arbeidsstaden. Ein signerer samtidig på at ein har sett seg inn i reglane for bustadordninga i «Håndbok for politisk leiing», der kravet om skattemessig bustad minst 40 kilometer frå arbeidsstaden òg er nemnt.

Han seier at Borsch fekk oversendt «Håndbok for politisk leiing» same dagen som ho fekk nøklane til leilegheita. I tillegg understrekar fagdirektøren at Borsch sjølv skriftleg stadfesta at ho oppfylte krava for pendlarleilegheit då ho signerte søknaden.

– Vi har ikkje registrert at ho har korrigert opplysningane sidan, skriv Borgersen.

(©NPK)