45.000 kundar var innom Vinmonopolet på éin time

innenriks

– Den førebels mest hektiske timen i julestria var fredag 10. desember mellom klokka 15 og 16, då 45.000 kundar var innom Vinmonopolet, seier kommunikasjonssjef Jens Nordahl i Vinmonopolet til NTB.

Sjølv om det oppstår nokre toppar som dette, går trenden eigentleg motsett veg når smitten aukar. Kundane på Polet spreier seg stadig meir utover i vekedagane og gjennom heile opningstida.

– Førre veke var kanskje den jamnaste i Vinmonopol-historia med tanke på fordelinga mellom dagane, fortel Nordahl.

– Folk er flinke

Han forklarer dette med pandemien. Sjølv om 45.000 høyrest mykje ut på éin time, er julestrirekorden på 80.000 kundar på ein time i 2018.

– Desse tala viser kor flinke folk har vorte til å fordele handelen utover eit større tidsintervall, noko som er heilt nødvendig med tanke på å bremse smitten, seier Nordahl.

Måten kundane handlar på, endrar seg nærast over natta når det blir innført restriksjonar, ifølgje Nordahl. Han har studert statistikken til Vinmonopolet for desember og finn desse trendane etter innføring av restriksjonar:

* Folk blir flinkare til å ta i bruk formiddagen framfor ettermiddagen.

* Noko av salet flyttar seg til dei første dagane i veka, som tradisjonelt alltid er dei minste.

* Folk kjøper meir per handel, noko Vinmonopolet tolkar som eit uttrykk for at folk i aukande grad planlegg og luker vekk unødvendige handleturar når smittetrykket aukar.

Nedgang frå i fjor

Julesalet i år kjem til å liggje litt under salet i fjor, ifølgje Vinmonopolet.

Ein førebels prognose for desember viser at dei kjem til å selje rundt 15 millionar vareliter i løpet av månaden, mot 15,6 millionar liter i fjor.

Nedgangen endar truleg rundt 5 prosent når månaden er over.

– Det er truleg fleire årsaker til nedgangen: Det er større aktivitet i både grensehandel og taxfreehandel enn på tilsvarande tidspunkt i fjor. Ingen ekstra feriedagar i romjula kan påverke salet heller. Opinion dokumenterer dessutan i koronamonitoren sin at alkoholkonsumet søkk når smitten aukar, som følgje av redusert sosial aktivitet, seier Nordahl.

